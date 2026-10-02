AKOM tarih verdi: Yağışlı hava İstanbul'u terk ediyor
İstanbul’da bugün rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışlı havanın 4 Ekim Pazar günü kenti terk edeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada yağış beklenmezken sıcaklıkların 14-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, bugün ilerleyen saatlerde rüzgarın yağış ile birlikte il genelinde etkisini artıracağı, akşam saatlerine (20:00) kadar yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca 3 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.
AKOM'un raporuna göre, yağışlı hava 4 Ekim pazar günü itibarıyla İstanbul'u terk edecek.
Yeni haftada yağış beklenmezken, sıcaklıklar ez az 14 derece, en fazla 23 derece civarında seyredecek.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/tw99UBRI6q— AKOM (@ibbAkom) October 2, 2026