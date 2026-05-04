AKOM tarih vererek açıkladı: İstanbul'da güneş yüzünü ne zaman gösterecek?

İstanbul’da yeni hafta serin ve yağışlı başlıyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan hava tahminine göre kent genelinde gün boyu çok bulutlu bir gökyüzü etkili olurken, aralıklarla hafif yağmur geçişleri bekleniyor.

İstanbul’da yeni hafta serin ve yağışlı hava ile başlıyor. Gün boyunca çok bulutlu gökyüzü ve aralıklı hafif yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıklar 10-14 derece aralığında seyredecek. Nem oranı yüzde 50-85 arasında değişecek, kuzey yönlü rüzgar ise zaman zaman 45 km/s hıza kadar çıkabilecek.

Yağış miktarının gün genelinde metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında kalacağı tahmin edilirken, deniz suyu sıcaklığının ise 12 derece olduğu bildirildi.

Hafta sonuna doğru sıcaklık artacak

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bu süreçte 12-14 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade ediliyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıklarda artış başlayacağı, hafta sonuna doğru değerlerin 20 derecenin üzerine çıkarak bahar normallerine ulaşacağı öngörülüyor.

Haftalık tahminlere göre salı günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava etkisini sürdürürken, çarşamba gününden itibaren yağışın kesilmesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri az bulutlu ve açık bir gökyüzü öne çıkarken, cumartesi günü yerel yağış geçişleri yeniden görülebilir. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Yetkililer, özellikle hafta başındaki serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.