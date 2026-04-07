AKOM tarih vererek uyardı: Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu açıkladı.

Merkezden yapılan bilgilendirmede, “İstanbul’da Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı öngörülüyor” ifadelerine yer verildi.

Kış değerlerine geri dönülecek

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 17 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak cuma gününe kadar 10 derecelerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

8 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

9 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

10 Nisan Cuma: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

11 Nisan Cumartesi: Parçalı bulutlu

12 Nisan Pazar: Az bulutlu ve açık

13 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu