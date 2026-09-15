AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış geliyor
AKOM'un haftalık hava tahminine göre İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın perşembe ve cuma günlerinde de aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Çarşamba gününden itibaren sağanak, yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeniyle sıcaklıkların 22-24 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un raporunda 16 Eylül Çarşamba günü sağanak, 17 Eylül Perşembe günü aralıklı yağış ve 18 Eylül Cuma günü sabah saatleri için yağış uyarısı yapıldı.