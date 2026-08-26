AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a serinlik ve sağanak geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, güncel hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Cuma günü itibarıyla düşmesi ve kentin gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girmesi bekleniyor.
İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü İstanbul’da beklenen hava koşullarına ilişkin güncel tahminlerini paylaştı.
İstanbulluları bekleyen hava koşullarına ilişkin uyarıların yer aldığı rapora göre, hafta ortasında sıcak hava etkisini sürdürecek ancak hafta sonuna doğru hava tablosu değişecek.
AKOM saat saat açıkladı
AKOM'un verilerine göre, 26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24°C olarak ölçülürken, öğle saatlerinde termometreler 31°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25°C, gece ise 22°C olması bekleniyor.
Kent genelinde rüzgarın poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise kuvvetlice (10-40 km/s) esmesi öngörülüyor. Gün içinde nem oranının yüzde 45 ile yüzde 85 aralığında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak açıklandı. Bugün kentte yağış beklenmiyor.
Cuma günü hava bir anda değişecek
AKOM, İstanbulluları Cuma günü yaşanacak ani hava değişimine karşı özel bir notla uyardı. Raporda yer alan uyarıya göre, İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 1 ila 3°C üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, Cuma günü itibarıyla yerini daha serin bir havaya bırakacağı belirtildi.
Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 27-29°C aralığına gerileyeceği ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.