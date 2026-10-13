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AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak etkili olacak

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece birden düşmesi tahmin ediliyor. Kentte çarşamba ve perşembe günü fırtınanın etkili olacağı öngörülürken, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi
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AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak etkili olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, hafta sonu 28 derecelere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

Kentte kuvvetli fırtına ve kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

14 Ekim Çarşamba: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu

15 Ekim Perşembe: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu

16 Ekim Cuma: Kuvvetli sağanak yağmurlu

17 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

18 Ekim Pazar: Kuvvetli sağanak yağmurlu

19 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

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