AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak etkili olacak
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece birden düşmesi tahmin ediliyor. Kentte çarşamba ve perşembe günü fırtınanın etkili olacağı öngörülürken, kuvvetli sağanak bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, hafta sonu 28 derecelere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.
Kentte kuvvetli fırtına ve kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
14 Ekim Çarşamba: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu
15 Ekim Perşembe: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu
16 Ekim Cuma: Kuvvetli sağanak yağmurlu
17 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
18 Ekim Pazar: Kuvvetli sağanak yağmurlu
19 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
İstanbul’da Hava https://t.co/pXOjSH9zVD— AKOM (@ibbAkom) October 13, 2026