AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da hava sert değişecek
AKOM, İstanbul için cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Pazartesi günü itibarıyla sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri civarına geleceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Buna göre, bölgede beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise aralıklarla kuvvetli şekilde kuzey doğulu eseceği öngörülüyor.
Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgede yeniden mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/6fDYsgdkBl— AKOM (@ibbAkom) July 23, 2026