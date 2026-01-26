AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da 29-30-31 Ocak tarihlerinde sağanağın etkili olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, ocak ayının kalan günlerinde İstanbul’da etkili olacak sert bir soğuk hava dalgasının öngörülmediği ifade edildi.
Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu
28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
29 Ocak Perşembe: Sağanak yağmurlu
30 Ocak Cuma: Sağanak yağmurlu
31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu
1 Şubat Pazar: Hafif yağmurlu