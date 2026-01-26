  1. Ekonomim
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da 29-30-31 Ocak tarihlerinde sağanağın etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, ocak ayının kalan günlerinde İstanbul’da etkili olacak sert bir soğuk hava dalgasının öngörülmediği ifade edildi.

Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu

28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

29 Ocak Perşembe: Sağanak yağmurlu

30 Ocak Cuma: Sağanak yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu

1 Şubat Pazar: Hafif yağmurlu

