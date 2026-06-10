AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 7 derece birden düşecek!

İstanbul’da hafta içi güneşli hava etkisini sürdürüyor. Çarşamba günü öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüzde 35 ile 80 arasında değişirken, bugün yağış beklenmiyor. Denize girecekler için su sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

Kentte sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere çıkmasının önüne genellikle poyrazdan esen kuvvetli rüzgarlar geçiyor. Hafta boyunca kuzeyli rüzgarların 15 ila 45 km/s hızla eseceği belirtiliyor. Bu rüzgarlar, gece ve sabaha karşı serinlik hissi verirken, gündüz saatlerinde bunaltıcı sıcağı engelliyor.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günü hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın 29-30 derece bandında seyretmesi öngörülürken, yağış beklenmiyor.

Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbullular hafta sonuna yaklaşırken, plan yapacaklar için yağmura dikkat uyarısı yapıldı. Cumartesi günü yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı havayla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların yaklaşık 7 derece düşerek 22-23 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağmur ihtimali bulunan kentte metrekare başına 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü yağışın etkisini azaltmasıyla birlikte hava yeniden ısınmaya başlayacak. Sıcaklığın 25 dereceye yükselmesi beklenirken, gün boyunca yer yer kısa süreli yağmur geçişleri görülebileceği belirtiliyor.

AKOM’un paylaştığı 5 günlük hava tahmini şöyle;

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. (En düşük 17°C, en yüksek 29°C)

12 Haziran Cuma: Parçalı ve az bulutlu, yağış yok. (Minimum 17°C, maksimum 27°C)

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu, beklenen yağış miktarı 3-7 kg. (En düşük 16°C, en yüksek 23°C)

14 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, beklenen yağış 1-4 kg. (Minimum 16°C, maksimum 25°C)

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor. (17-28°C)

16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu, yağış görünmüyor. (19-30°C)