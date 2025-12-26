AKOM uyardı: İstanbul, İzlanda soğuk hava dalgasıyla buz kesecek

İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dondurucu soğuklara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bulutlu hava yerini bugünden itibaren İzlanda kökenli soğuk havaya ve fırtınaya bırakıyor.

Tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey ve iç bölgeleri İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Soğuk havanın önümüzdeki 6 ile 8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak ise dondurucu 0 derece civarına seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bazı ilçelerde buzlanma yaşanabilir

Öte yandan AKOM, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörüldüğü, şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi, yağışların Avrupa Yakası’nın Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgeleri olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla’da, karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği bu nedenle buzlanma ve don olayları oluşabileceği bilgisini paylaştı.

Ayrıca, soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması konusunda uyarıda bulundu.