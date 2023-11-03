AKOM uyardı: İstanbul'da fırtına bekleniyor

İstanbul'da lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) bildirdiğine göre, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren şiddetini daha da artırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Sistemin pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgeyi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.