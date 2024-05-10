AKOM uyardı: İstanbul'da fırtına bekleniyor
İBB Afet Koordinasyon Merkezi tarafından hafta sonu fırtına beklendiği uyarısı yapıldı. Açıklamada, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin olmasının öngörüldüğü kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin olacağı tahmin edilirken, fırtına uyarısı yapıldı.
Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağının öngörüldüğü belirtildi. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.