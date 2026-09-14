AKOM uyardı: İstanbul’da sağanak için tarih belli oldu
AKOM'un raporunda İstanbul için çarşamba günü aralıklı yağış, perşembe günü sağanak ve cuma günü sabah saatleri için yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'un raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında.
Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, çarşamba gününden itibaren sağanak, yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
Sıcaklıkların ise 22-24 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un raporunda 16 Eylül Çarşamba günü aralıklı yağış, 17 Eylül Perşembe günü sağanak ve 18 Eylül Cuma günü sabah saatleri için yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/IYRD2ZskZ5— AKOM (@ibbAkom) September 14, 2026