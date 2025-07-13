AKOM uyardı: İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak!
AKOM, İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, şehir genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Özellikle 17 Temmuz Perşembe günü, sıcaklıkların zirveye ulaşarak 37 dereceyi bulması bekleniyor.
AKOM'un yayımladığı hava durumu raporuna göre, İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haftanın ilk günlerinde görece ılımlı olan sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren hızla artacağı belirtildi. Zaman zaman kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar da etkili olacak.
Perşembeden itibaren hava daha da ısınacak
Hafta başında 30'lu derecelerde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, perşembe gününden itibaren ciddi bir yükseliş gösterecek. Tahminlere göre, perşembe günü 37 derece, cuma ve cumartesi günleri ise 34-36 derece bandında bir sıcaklık İstanbul'u bekliyor.
AKOM’un günlük sıcaklık tahminleri şöyle:
Pazartesi: 32°C
Salı: 31°C
Çarşamba: 34°C
Perşembe: 37°C
Cuma: 34°C
Cumartesi: 36°C
"11.00–16.00 arası dışarı çıkmayın"
Uzmanlar, sıcak havanın sağlığı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye edildi.