AKOM uyardı: İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak!

AKOM'un yayımladığı hava durumu raporuna göre, İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haftanın ilk günlerinde görece ılımlı olan sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren hızla artacağı belirtildi. Zaman zaman kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar da etkili olacak.

Perşembeden itibaren hava daha da ısınacak

Hafta başında 30'lu derecelerde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, perşembe gününden itibaren ciddi bir yükseliş gösterecek. Tahminlere göre, perşembe günü 37 derece, cuma ve cumartesi günleri ise 34-36 derece bandında bir sıcaklık İstanbul'u bekliyor.

AKOM’un günlük sıcaklık tahminleri şöyle:

Pazartesi: 32°C

Salı: 31°C

Çarşamba: 34°C

Perşembe: 37°C

Cuma: 34°C

Cumartesi: 36°C

"11.00–16.00 arası dışarı çıkmayın"

Uzmanlar, sıcak havanın sağlığı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye edildi.