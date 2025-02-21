AKOM uyardı: İstanbul'da yarın en soğuk gece olacak!

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, İstanbul'da etkisini göstererek kentin birçok bölgesinde kar yağışına neden oldu.

19 Şubat Çarşamba günü başlayan kar, özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olarak beyaz bir örtü oluşturdu.

"22 Şubat en soğuk gece"

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son açıklamaya göre İstanbul’da kar yağışı üç gün daha etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklıklarının eksi 2 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gece saatlerinde ise daha da soğuyacağı belirtildi. Yetkililer, özellikle 22 Şubat Cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağını vurguluyor.

İBB Başkanı uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirtti. İmamoğlu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı ilçelere göre değişiklik gösterecek:

E-5’in güneyindeki merkez ilçelerde: 5-15 cm

E-5’in kuzeyinde: 15-25 cm

Kuzey kesimler ve yüksek bölgelerde: 30-40 cm

Öte yandan İstanbul genelinde motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Yetkililer, pazartesi sabahına kadar buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.