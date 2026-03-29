AKOM uyardı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM, İstanbul’da yeni haftada gökyüzünün yoğun bulutlarla kaplı olacağını ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Açıklamaya göre, İstanbul genelinde sıcaklıkların hafta boyunca 12 ila 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yetkililer, yağışlı havanın ise hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. Yeni haftada İstanbul’da hava genellikle çok bulutlu ve yağışlı seyredecek.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şu şekilde;
30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
31 Mart Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
1 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
3 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu