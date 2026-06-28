AKOM uyardı: İstanbul'da yeni haftada sıcaklık 33 dereceye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKOM, poyrazın etkisini sürdürmesi nedeniyle sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere ulaşmasının önüne geçileceğini, hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların 30 ila 33 derece arasında seyredeceğini bildirdi.

Bugün kentte havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, sıcaklığın sabah saatlerinde 24, öğle saatlerinde 30, akşam 26 ve gece 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Nem oranının yüzde 45 ila 80 arasında değişeceği, kuzeydoğudan esecek poyrazın zaman zaman saatte 20 ila 50 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi.

3 Temmuz'da yağış var

Haftalık tahmine göre pazartesi ve salı günü hava açık, çarşamba az bulutlu ve açık, perşembe parçalı bulutlu olacak.

AKOM, 3 Temmuz Cuma günü kentte parçalı bulutlu havayla birlikte hafif yağmur beklendiğini, cumartesi günü ise havanın yeniden parçalı ve az bulutlu geçeceğini duyurdu.

Raporda, yağış beklentisinin düşük olduğu, hafta boyunca poyrazın etkisini sürdürmesiyle sıcak havaya rağmen bunaltıcı koşulların sınırlı kalmasının öngörüldüğü ifade edildi.