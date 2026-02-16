AKOM uyardı: Kuvvetli rüzgar ve aralıklı sağanak geliyor
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da hafta boyunca rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Ayrıca, aralıklı sağanak yağış geçişlerinin etkili olmasının beklendiği ifade bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKOM, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yapılan değerlendirmede, hafta boyunca rüzgarın güney yönlerden saatte 20 ila 50 kilometre hızla kuvvetli eseceğinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu süreçte aralıklı sağanak yağış geçişlerinin etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, "Güneyin daha ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle sıcaklıkların (Çarşamba) 15-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
18 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
19 Şubat Perşembe: Az bulutlu, açık
20 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu
21 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
