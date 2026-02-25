AKOM uyardı: Sibirya soğukları istanbul’u etkisi altına alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM, İstanbul’a yönelik ayrıntılı hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kent, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hafta boyunca kapalı gökyüzü, aralıklı yağış ve düşük sıcaklıklar etkili olacak.

Sabah saatlerinde hava 6 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde sıcaklığın 9 dereceye kadar yükselmesi beklenirken akşam 5, gece ise 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranı 60 ila 85 aralığında seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden, özellikle karayel ve poyrazdan zaman zaman sert esmesi ve hızının 10 ila 35 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Gece saatlerinde 1 ila 4 kilogram aralığında yağış bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar düşüyor, hafta sonu yağış azalıyor

AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümü Sibirya kaynaklı soğuk hava sisteminin etkisine giriyor. Hava sıcaklıklarının 5–8 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi, özellikle gece saatlerinde ise daha düşük hissedilmesi bekleniyor.

Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı sağanak, cuma hafif yağışlı, cumartesi ise aralıklı yağmurlu bir hava öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren yağışların azalması, yeni haftada ise sıcaklıkların kademeli olarak 12 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.