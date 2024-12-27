  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AKOM uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Takip Et

AKOM uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar, İstanbul'a doğru ilerledi ve şehre giriş yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AKOM uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Takip Et

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı saat 15.00 itibarıyla başladı. Çatalca'da aralıklarla görülen kar yağışının, ilerleyen saatlerde daha da şiddetleneceği tahmin ediliyor.

AKOM uyarmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından yapılan açıklamada bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor” uyarısında bulunmuştu.

İstanbul taksi anketi sonuçlandı! İBB Başkanı İmamoğlu seçilen tasarımı paylaştıİstanbul taksi anketi sonuçlandı! İBB Başkanı İmamoğlu seçilen tasarımı paylaştıGündem

 

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Siberağ-13' operasyonlarında 27 kişi yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu: 'Siberağ-13' operasyonlarında 27 kişi yakalandıGündem

 

Dışişleri'nden İsrailli Bakana 'Mescid-i Aksa' tepkisi: Şiddetle kınıyoruzDışişleri'nden İsrailli Bakana 'Mescid-i Aksa' tepkisi: Şiddetle kınıyoruzGündem

 

Gündem
RTÜK'ten yaptırım kararı: O dizi ve programlara ceza yağdı!
RTÜK'ten yaptırım kararı: O dizi ve programlara ceza yağdı!
Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Siberağ-13' operasyonlarında 27 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Siberağ-13' operasyonlarında 27 kişi yakalandı
Dışişleri'nden İsrailli Bakana 'Mescid-i Aksa' tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
Dışişleri'nden İsrailli Bakana 'Mescid-i Aksa' tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
DMM'den açıklama geldi: Erdoğan'ın açıklaması çarpıtılarak servis edildi
DMM'den açıklama geldi: Erdoğan'ın açıklaması çarpıtılarak servis edildi
SADAT’ın iddiası: Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konuldu
SADAT’ın iddiası: Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konuldu