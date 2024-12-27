AKOM uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı saat 15.00 itibarıyla başladı. Çatalca'da aralıklarla görülen kar yağışının, ilerleyen saatlerde daha da şiddetleneceği tahmin ediliyor.

AKOM uyarmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından yapılan açıklamada bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor” uyarısında bulunmuştu.