AKOM ve AFAD'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Yeni hava sistemi etkili olacak

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyacak olan sistem nedeniyle rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerleri olan 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor.

İstanbullular dikkat

Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Bir uyarı da AFAD'dan geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu gece saatlerinden itibaren Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası için uyarıda bulundu.

AFAD açıklamasında şunlara yer verildi:

"Bugün akşam saatlerinden itibaren; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli; İzmir ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Bu gece saatlerinden itibaren, Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası'nda, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde; öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevrelerinde; akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

AFAD ayrıca, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.