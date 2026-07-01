AKOM yağmur için tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, megakentte bugün hava sıcaklığının sabah saatlerinde 26°C iken, öğle saatlerinde 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde 25°C'ye düşecek olan sıcaklığın, gece ise 23°C olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde İstanbul'da yağış beklenmezken, rüzgarın Poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (15-45 km/s) eseceği, nem oranının ise yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 23°C olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar düşüyor

AKOM'un paylaştığı "DİKKAT" başlıklı uyarı notunda, hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.

Ancak halihazırda 31-33°C aralığında seyreden ve mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla 28°C'ler civarına inerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.