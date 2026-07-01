AKOM yağmur için tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre sıcak havalar yerini Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışa ve serin havaya bırakacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre, megakentte bugün hava sıcaklığının sabah saatlerinde 26°C iken, öğle saatlerinde 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde 25°C'ye düşecek olan sıcaklığın, gece ise 23°C olacağı tahmin ediliyor.
Gün içerisinde İstanbul'da yağış beklenmezken, rüzgarın Poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (15-45 km/s) eseceği, nem oranının ise yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 23°C olarak ölçüldü.
Sıcaklıklar düşüyor
AKOM'un paylaştığı "DİKKAT" başlıklı uyarı notunda, hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.
Ancak halihazırda 31-33°C aralığında seyreden ve mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla 28°C'ler civarına inerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.