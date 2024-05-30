AKOM'dan açıklama: İstanbul'a yaz havası geliyor, sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Ordu, Samsun, Tokat, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre ise, İstanbul'da hava sıcaklığı hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günleri yaşanmaya başlayacak.

AKOM'a göre, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'damaryıs ayı başlarından bu yana bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların bu hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günlerinin yaşanmaya başlayacağı, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30°C'nin üzerine yükseleceği tahmin ediliyor."