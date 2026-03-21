AKOM'dan altı günlük hava tahmini: İstanbul'da yağmur devam edecek mi?
AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık süre boyunca havada kapalı bir gökyüzünün hakim olacak. Aralıklarla yağış da bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık süre boyunca havada kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, kuzeyli (poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
22 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
23 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
24 Mart Salı: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
25 Mart Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
26 Mart Perşembe: Çok bulutlu
27 Mart Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
