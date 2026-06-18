AKOM'dan fırtına ve sağanak yağış uyarısı: Saat verildi

AKOM'un 18 Haziran 2026 Perşembe günü için paylaştığı verilere göre, İstanbul güne 21°C sıcaklıkla başladı. Öğle saatlerinde termometrelerin 27°C'yi bulması beklenirken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar sırasıyla 21°C ve 18°C seviyelerine gerileyecek.

Bugün için herhangi bir yağış öngörülmüyor ve deniz suyu sıcaklığı 21°C olarak ölçüldü.

AKOM’dan İstanbul’a poyraz ve yağış uyarısı

AKOM yetkilileri, haftalık raporda özellikle rüzgar ve Cuma günü beklenen yağış konusunda İstanbulluları uyardı.

Yapılan açıklamaya göre; hafta boyunca Cuma günü hariç yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi ve aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise hafta genelinde 26-30°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek

Haftalık rapora göre İstanbullular için tek yağışlı gün 19 Haziran Cuma olacak. Cuma günü metrekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi ve havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Hafta sonu itibarıyla ise yağışlı hava şehri terk edecek ve yerini bol güneşli günlere bırakacak. Sıcaklıklar Çarşamba gününe kadar kademeli olarak artarak 30°C'yi bulacak.