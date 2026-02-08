AKOM'dan gök gürültülü sağanak alarmı: İstanbul için gün verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Açıklamada ayrıca, belirli aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği öngörüldü.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu

9 Şubat Pazartesi: Aralıklı sağanak yağmurlu

10 Şubat Salı: Aralıklı sağanak yağmurlu

11 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

13 Şubat Cuma: Hafif yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu