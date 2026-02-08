AKOM'dan gök gürültülü sağanak alarmı: İstanbul için gün verdi
AKOM, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da pazartesi ve salı günleri sağanak bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Açıklamada ayrıca, belirli aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği öngörüldü.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu
9 Şubat Pazartesi: Aralıklı sağanak yağmurlu
10 Şubat Salı: Aralıklı sağanak yağmurlu
11 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
13 Şubat Cuma: Hafif yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/VYiZoNDNOb— AKOM (@ibbAkom) February 8, 2026