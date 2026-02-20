AKOM’dan hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul'da hava nasıl olacak?
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta sonu çok bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü aralıklı yağış tahmin ediliyor. Raporda ayrıca sistemdeki cephe geçişleri esnasında sıcaklıklarda günden güne 8-10 derecelere varan dalgalanmaların yaşanacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM, haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamada, hafta boyunca rüzgârın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi. Rüzgâr hızının yer yer 20 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşmasının beklendiği, buna aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin eşlik edeceği ifade edildi.
Açıklamada, "Sistemdeki cephe geçişleri esnasında sıcaklıklarda günden güne 8-10 derecelere varan dalgalanmaların yaşanacağı, bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşullarının etkili olacağı öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde;
21 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
23 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu
26 Şubat Perşembe: Az bulutlu, açık
