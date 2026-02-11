AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak alarmı: Tarih verildi
AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da perşembe gününden itibaren fırtına bekleniyor. Açıklamada ayrıca, kent genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği tahminine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı.
AKOM’un açıklamasına göre perşembe gününden itibaren rüzgarın güney yönlerden etkisini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği öngörülüyor. Açıklamada ayrıca, kent genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği tahminine yer verildi.
Açıklamada, "Halihazırda 7-10 dereceler aralığında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
12 Şubat Perşembe: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
13 Şubat Cuma: Paraçlı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
15 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
16 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/RhoHirwm9a— AKOM (@ibbAkom) February 11, 2026