  3. AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak alarmı: Tarih verildi
AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da perşembe gününden itibaren fırtına bekleniyor. Açıklamada ayrıca, kent genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği tahminine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı.

AKOM’un açıklamasına göre perşembe gününden itibaren rüzgarın güney yönlerden etkisini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği öngörülüyor. Açıklamada ayrıca, kent genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği tahminine yer verildi.

Açıklamada, "Halihazırda 7-10 dereceler aralığında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

12 Şubat Perşembe: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

13 Şubat Cuma: Paraçlı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu

15 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

16 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak