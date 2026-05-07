AKOM’dan İstanbul için hafta sonu uyarısı: Termometreler yükseliyor

İstanbul’da bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini daha sıcak ve güneşli günlere bırakmaya hazırlanıyor. AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmiyor.

Havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların ise 22-25°C'ler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Cuma günü termometreler 24°C'yi göstererek haftanın en sıcak günlerinden birini yaşatacak.