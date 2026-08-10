AKOM’dan İstanbul için hava tahmini: Sıcaklıklar yüksek, poyraz sert esecek

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İstanbul’da yeni haftada yağış beklenmiyor. Kent genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, çarşamba gününden itibaren poyrazın kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM, kuzeyli rüzgarların zaman zaman fırtına hızına ulaşarak saatte 30-60 kilometre hızla eseceği uyarısında bulundu.

İstanbul’da sıcaklık 31 dereceye çıkacak

İstanbul’da sabah saatlerinde 25°C olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31°C’ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 25°C’ye gerilerken, gece ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranının %50 ile %90 arasında değişeceği günde deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü. Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert, aralıklarla kuvvetlice (10-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Çarşambadan itibaren poyraz fırtına şeklinde esecek

AKOM tarafından yapılan dikkat uyarısında, hafta boyunca yağış beklenmediği ve havanın çoğunlukla güneşli geçeceği ifade edildi.

Kuzeyli poyraz rüzgarlarının hafta ortası (Çarşamba) itibarıyla aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Kuzeyden gelen bu rüzgarların nispeten serin havayı bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olacağı, ancak hava sıcaklıklarının yine de 30-33°C aralığında kalacağı öngörülüyor.