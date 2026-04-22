AKOM'dan İstanbul için kritik alarm: Balkan soğuğu geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni bir yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin bölgeyi etkisi altına aldığı belirtildi. Cuma gününe kadar aralıklarla yağışların devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların 12-16 derece aralığında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.

AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

Sıcaklık hafta sonu yükselecek

Hafta sonu itibari ile havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 20°C’ler civarında yükseleceği öngörülüyor.