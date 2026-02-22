AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile Balkanlar kaynaklı soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Açıklamada, "Bu nedenle hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (20-50 km/s) eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde;

23 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu

25 Şubat Çarşamba: Sağanak yağmurlu

26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

27 Şubat Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

28 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu