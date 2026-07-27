AKOM'dan İstanbul için kuvvetli 'poyraz' uyarısı!

AKOM'un değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları hafta boyunca 31 ila 33 derece aralığında seyredecek. Ancak bugün öğleden sonra kuzeyli (poyraz) rüzgarın kuvvetini artırarak saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklıkların 30 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava etkisini sürdürecek

Bugün sabah saatlerinde 23 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde 27, gece ise 24 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 30 ila 70 arasında değişeceği bildirildi. Raporda ayrıca yağış beklenmediği ve deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu kaydedildi.

Haftalık tahmine göre salı gününden pazar gününe kadar İstanbul'da az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. En yüksek sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyredeceği kentte, hafta boyunca yağış öngörülmüyor.