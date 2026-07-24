AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, megakent için kuvvetli sağanak uyarısını tekrarladı.

AKOM'un uyarısına göre yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışın yerel olarak belirli aralıklarla yağacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un raporuna göre rüzgar ise pazar gününe kadar poyraz şeklinde esecek. Yarın hava sıcaklığı ise 21 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak.