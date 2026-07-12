AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarı: Yağmur ve kuvvetli poyraz geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu tahminini yayımladı. Açıklamada, yeni haftada kentte yerel yağış geçişleri ile kuzeydoğudan esecek poyrazın etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

Rapora göre 12 Temmuz Pazar günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 22°C olarak ölçülürken, en yüksek hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30°C olması bekleniyor. Gün boyunca megakentte yağış beklenmezken, havadaki nem oranının yüzde 40 ile yüzde 80 aralığında olacağı, deniz suyu sıcaklığının ise 24°C olduğu belirtildi. Rüzgarın poyrazdan hafif aralıklarla, orta kuvvette (5 - 25 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul'a yağmur uyarısı!

AKOM yetkilileri, yeni hafta için İstanbullulara önemli bir uyarıda bulundu:

İstanbul'da pazartesi gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuzeydoğudan esecek ve zaman zaman saatte 10 ila 40 kilometre hıza ulaşacak poyrazın hafta boyunca serinlik hissi oluşturması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.