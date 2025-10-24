  1. Ekonomim
AKOM'dan İstanbul için saatli fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurup uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğleden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Bununla birlikte Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak, cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

