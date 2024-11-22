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AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Fırtına, yağış, kar...

Soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkili olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için uyarı geldi. İstanbul'da bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak yağış geçişleri görülecek.

Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Fırtına, yağış, kar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

Sıcaklık 14 derece birden düşecek

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı bekleniyor

Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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