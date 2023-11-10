AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Yarına çifte alarm

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da lodosun yarın öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı uyarısında bulundu. AKOM açıklamasında ayrıca, gök gürültülü sağanak yağış alarmı da verildi.

Fırtına ve yağışlı havanın ise pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AKOM ayrıca, vatandaşları kuvvetli yağış ve fırtına sonucunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya davet etti.