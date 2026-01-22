  1. Ekonomim
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da gün için aralıklarla yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların yeni haftaya kadar mevsim normalleri civarında ve 3-5 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

Hafta sonuna kadar parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün beklendiği belirtilen açıklamada, gün içinde aralıklarla yerel sağanak geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

23 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

25 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu

26 Ocak Pazartesi: Sağanak yağmurlu

27 Ocak Salı: Sağanak yağmurlu

28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

