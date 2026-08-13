AKOM’dan İstanbul için serin hava ve fırtına uyarısı: Poyraz 70 km hıza ulaşacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 13-19 Ağustos dönemine ilişkin İstanbul hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre bugün kent genelinde yağış beklenmezken poyrazın zaman zaman fırtına kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların gerilemesiyle birlikte yerel yağışların görülmesi bekleniyor.

AKOM’dan poyraz ve fırtına uyarısı

AKOM’un 13 Ağustos Perşembe gününe ilişkin tahminlerine göre İstanbul’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının 26 derece olması bekleniyor. Sıcaklığın öğle saatlerinde 31 dereceye kadar çıkacağı, akşam 25, gece saatlerinde ise 22 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kentte nem oranının gün içerisinde yüzde 50 ile 90 arasında değişmesi beklenirken deniz suyu sıcaklığının 24 derece olacağı öngörülüyor. Bugün İstanbul’da yağış beklenmiyor.

AKOM’un raporunda rüzgara ilişkin uyarı da yer aldı. Rüzgarın poyraz yönünden aralıklarla fırtına şeklinde esmesi ve hızının saatte 30 ile 70 kilometre arasında değişmesi bekleniyor.

AKOM’dan İstanbul için serin hava uyarısı

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerileyeceği, hafta sonu ise süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor.

14 Ağustos Cuma günü İstanbul’da havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 20, en yüksek sıcaklığının ise 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Kentte cuma günü yağış beklenmiyor.

Sıcaklık 27 dereceye çıkacak, yağış bekleniyor

15 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava öngörülüyor. Hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 27 derece olması beklenirken yağış miktarının metrekareye 1-3 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

16 Ağustos Pazar günü İstanbul’da parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 21, en yüksek 27 derece olması öngörülürken yağış miktarının metrekareye 1-4 kilogram arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftayla beraber sıcaklık artacak

AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da yerel yağışların ardından yeni haftayla birlikte sıcaklık yeniden artacak.

17 Ağustos Pazartesi günü havanın az bulutlu ve açık olması, sıcaklığın 20 ile 29 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağış öngörülmüyor.

18 Ağustos Salı günü açık hava beklenirken sıcaklığın en düşük 21, en yüksek 31 derece olması tahmin ediliyor. Kentte yağış beklenmiyor.

19 Ağustos Çarşamba günü de açık havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 23, en yüksek 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken yağış öngörülmüyor.