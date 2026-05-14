AKOM’dan İstanbul için serin ve yağışlı hava uyarısı: Tarih verildi

İstanbul’da bugün etkili olan yağışlı havanın ardından sıcaklıkların hafta sonuna kadar bahar değerlerinde seyretmesi beklenirken, pazar günüyle birlikte kentte yeniden serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

İstanbul’da perşembe günü yağış uyarısı

AKOM’un yayımladığı rapora göre, İstanbul’da 14 Mayıs Perşembe günü gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. Sabah saatlerinde 14 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 10 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 24 dereceye kadar yükselecek

Raporda nem oranının yüzde 60 ila 85 arasında değişeceği belirtilirken, rüzgarın zaman zaman sertleşerek saatte 10 ila 35 kilometre hıza ulaşabileceği ifade edildi. Deniz suyu sıcaklığının ise 15 derece olduğu kaydedildi.

Bugün dışında hafta sonuna kadar kent genelinde çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması, Cuma günü sıcaklıkların 21 dereceye, cumartesi günü ise 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Ancak pazar gününden itibaren hava durumunda yeniden değişiklik yaşanacağı öngörülüyor. Tahminlere göre pazar, pazartesi ve çarşamba günleri çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava etkili olacak. Salı günü ise yerel yağmur geçişleri görülebilecek.