AKOM'dan İstanbul için soğuk hava ve sağanak uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, değerlendirmelere göre İstanbul'un hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi.

Hafta boyunca 16 ila 19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yarın geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

AKOM'un açıklamasında, fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.