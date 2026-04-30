AKOM'dan İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı: Saat verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Nisan Perşembe günü yayımladığı raporda İstanbulluları uyardı. Rapora göre akşam saatlerinden itibaren kentte belirgin bir hava değişimi bekleniyor.
AKOM’un “dikkat” uyarısına göre İstanbul, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken, kent genelinde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.
Sistemin 4-5 gün süre ile bölgede etkisini sürdürmesi beklenirken, halihazırda 16-19°C'ler aralığında seyreden bahar sıcaklıkları 4-6°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.
Kuvvetli sağanak yağmur
Sıcaklık düşüşüne kuvvetli sağanak yağışlar da eşlik edecek. Bu gece 2-5 kg arası başlayacak olan yağmur, 1 Mayıs Cuma günü etkisini artırarak 5-15 kg arası sağanak şekline dönüşecek. Yağışlı ve soğuk sistemin önümüzdeki Salı gününe kadar şehri terk etmesi beklenmiyor.
