AKOM'dan İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı: Tarih verildi
AKOM tarafından yayımlanan 27 Nisan Pazartesi tarihli raporda, İstanbullulara hafta ortasında etkili olması beklenen ani hava değişimine karşı uyarıda bulunuldu. Rapora göre nisan ayının son günlerinde yüzünü gösteren bahar güneşi, yerini yeniden soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.
AKOM’un “dikkat” notuna göre İstanbul’da hafta ortasına, yani çarşamba gününe kadar genel olarak güneşli bir hava etkili olacak. Bu süreçte sıcaklıkların 16–18°C aralığında seyretmesi ve kentte bahar havasının hissedilmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri termometreler 18°C'yi gösterecek ve yağış yaşanmayacak.
Perşembe günü soğuk hava geliyor
Ancak bu güzel hava uzun sürmeyecek. Perşembe günü itibarıyla bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı değerlendiriliyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte (1-3 kg), sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/CNFwh66Wc2— AKOM (@ibbAkom) April 27, 2026