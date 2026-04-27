AKOM'dan İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı: Tarih verildi

AKOM’un “dikkat” notuna göre İstanbul’da hafta ortasına, yani çarşamba gününe kadar genel olarak güneşli bir hava etkili olacak. Bu süreçte sıcaklıkların 16–18°C aralığında seyretmesi ve kentte bahar havasının hissedilmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri termometreler 18°C'yi gösterecek ve yağış yaşanmayacak.

Perşembe günü soğuk hava geliyor

Ancak bu güzel hava uzun sürmeyecek. Perşembe günü itibarıyla bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı değerlendiriliyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte (1-3 kg), sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.