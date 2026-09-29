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AKOM'dan İstanbul için uyarı: 4 gün boyunca sağanak bekleniyor

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Kentte 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul için uyarı: 4 gün boyunca sağanak bekleniyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da gün boyu bölgesel kuvvetli sağanak geçişlerinin devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar bölgede etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

1 Ekim Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

2 Ekim Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu

3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu

5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

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