  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AKOM’dan İstanbul için uyarı: Bu gece sağanak yağmur başlıyor
Takip Et

AKOM’dan İstanbul için uyarı: Bu gece sağanak yağmur başlıyor

İstanbul’da bu geceden itibaren sağanak yağış etkili olacak. AKOM, vatandaşları olası su baskınları ve trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların cuma gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AKOM’dan İstanbul için uyarı: Bu gece sağanak yağmur başlıyor
Takip Et

İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağış bu gece başlıyor, cuma gününe kadar sürecek

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir.”

AKOM, yağışın etkili olacağı saatlerde toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor

AKOM’un tahminlerine göre, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16–18°C civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14°C civarında olması tahmin edilmektedir.”

Silahlı bir kişi beIN Sports binasını bastı! Güntekin Onay ile görüşmek isteyen saldırgan gözaltına alındıSilahlı bir kişi beIN Sports binasını bastı! Güntekin Onay ile görüşmek isteyen saldırgan gözaltına alındıGündem
Gündem
Avukat Ersöz, İBB soruşturmasındaki yeni gelişmeyi açıkladı: İddianame kısa sürede hazırlanabilir
İBB soruşturmasında yeni gelişme: İddianame kısa sürede hazırlanabilir
Silahlı bir kişi beIN Sports binasını bastı! Güntekin Onay ile görüşmek isteyen saldırgan gözaltına alındı
Silahlı bir kişi beIN Sports binasını bastı! Saldırgan gözaltına alındı
10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı; güncel baraj doluluk, son durum
10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı; güncel baraj doluluk, son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız
Erdoğan: Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Yeşil Pasaport Alma Şartları 2026
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Yeşil Pasaport Alma Şartları 2026
Beyaz Saray'da tarihi gün: Trump ve Suriye lideri Şara bugün görüşecek
Beyaz Saray'da tarihi gün: Trump ve Suriye lideri Şara bugün görüşecek