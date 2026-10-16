AKOM’dan İstanbul için yağış uyarısı: Kuvvetli sağanak kapıda, 4 ilçe alarmda
AKOM, İstanbul’da yarın kuvvetli sağanak yağış görüleceği uyarısında bulundu. Yağışların özellikle Beykoz, Şile, Eyüpsultan ve Sarıyer’de etkisini göstermesi beklenirken, kent genelinde yaşayan yurttaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların başta Beykoz, Şile, Eyüpsultan ve Sarıyer olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olacağı belirtildi.
İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.
Yağışlar cumartesi günü şiddetlenecek
Salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanaklar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 278 il 130 kg arasında yağış düştü. Yağışların Cumartesi günü, başta Beykoz, Sarıyer, Şile, Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere kent genelinde şiddetleneceği tahmin ediliyor.