AKOM’dan İstanbul için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-8 derece düşecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresine ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine girmesi öngörülüyor.

Pazar günü başlayacak değişimin, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşmasına ve yağışların etkili olmasına neden olması bekleniyor.

Hafta başından beri 28-30 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları 4-8 derece birden azalarak 25 derece civarına gerileyecek. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak.