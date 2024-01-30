AKOM'dan İstanbul için yeni tahmin: Hava sıcaklıklarının artacağı tarihi açıkladı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışının bitişi için tarih verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından dün yapılan açıklamada da, bugün öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Sıcaklıkların artışı için tarih verildi

AKOM’un verilerine göre, yağışların il genelinde yağmura dönmesi ve iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkarak 12-13 dereceleri bulması bekleniyor.

Sıcaklıklarının 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 2-15 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.