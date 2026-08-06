AKOM'dan İstanbul'a bunaltıcı sıcaklık uyarısı: Termometreler 10 derece daha artacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, hafta boyunca yağış beklenmezken kuzeyli (poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olduğu belirtildi.

Güneş altında hissedilen sıcaklık 10 derece artacak

Raporda, sıcaklıkların 30-33 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Güneş altında, göl ve sahil kenarları gibi yüksek nemli ortamlarda hissedilen sıcaklığın, ölçülenden yaklaşık 10 derece daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.